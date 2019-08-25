Ülkenin "Ciğerleri" gözler önünde küle dönüyor. Ormancılar, yangın öncesi eğitimin önemine dikkat çekiyor.
Marmara Adası, Muğla ve İzmir.... Son zamanlarda artan orman yangınlarına karşı ormancılardan seferberlik çağrısı geldi.
Havaların ısınması, dikkatsizlik ve ihmaller nedeniyle hızla artan orman yangınlarında binlerce hektârlık alan kül oldu.
Türkiye Ormancılar Derneği ise ormanların küle dönmemesi için topyekun mücadele çağrısı yaptı.
Derneğin yönetim kurulu adına açıklama yapan İkinci Başkan Hüsrev Özkara, seferberlik kapsamında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları başlatılmasını talep etti. Kamu kurumları ile demokratik kitle örgütlerinin birlikte hareket etmesini istedi.
Orman yangınları hakkında bilgi kirliliği de yaşandığını belirten Özkara, toplumu aydınlatacak raporlar hazırlama kararı aldıklarını açıkladı.
ulusal.com.tr
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