Orman yangınlarında yeni gelişme: 13 kişi tutuklandı!

Türkiye’nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 67 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 13’ünün tutuklandığını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Orman yangınlarında yeni gelişme: 13 kişi tutuklandı!
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili yürütülen soruşturmalar hakkında önemli bilgiler paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte katıldığı İşyurdu Çalışmalarının Desteklenmesi İş Birliği Protokolü imza töreninde konuşan Tunç, son dönemde yaşanan yangınlarda 67 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 13'ü hakkında tutuklama kararı verildiğini duyurdu.

“YEŞİL VATANI KORUMAK İÇİN HERKES ELİNDEN GELENİ YAPIYOR”

Konuşmasında yangınlar sırasında hayatını kaybeden İbrahim Demir ve Ragıp Şahin’e de rahmet dileyen Bakan Tunç, orman yangınlarının toplumun her kesimini derinden etkilediğini belirtti. “Yeşil vatanı korumak için herkes elinden geleni yapıyor” diyen Tunç, yangınlarla mücadele kadar, bu felaketlerin çıkış nedenlerinin aydınlatılmasının da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Adalet Bakanı Tunç, yangınların çıkış sebeplerine ilişkin soruşturmaların sürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Çıkan yangınlarla ilgili gerçekleştirilen soruşturmalar var. Bu kapsamda toplam son zamanlarda çıkan yangınlarda 67 şüpheliyle ilgili işlem yapılmıştı. Bunlardan 13'ü hakkında tutuklama kararı verildi. Bunlarla ilgili soruşturmalar devam ediyor yangınların çıkış sebepleriyle ilgili olarak."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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