Son günlerde artan orman yangınlarının ardından uzmanlardan önemli uyarılar geldi. "Yangınların yüzde 95'i insan hatasından kaynaklanıyor" diyen uzmanlara göre vatandaşların bilinçlendirilmesi gerekiyor. Yangınların azaltılması konusunda devlete düşen görevler de var.

Artan orman yangınları karşısında uzmanlar vatandaşları ve yetkilileri uyarıyor.2019 Haziran ayından itibaren Türkiye'de orman yangınları üst seviyelere ulaştı. Kurban Bayramı boyunca da ülkenin dört bir yanından yangın haberleri peş peşe geldi. Yetkililer yangınların kaynağına dikkat çekmişti.Geçen günlerde Balıkesir'in Dursunbey ilçesi ve Marmara Adası'nda , Çanakkale'nin Biga ilçesinde onlarca hektar ormanlık alan yandı. Son olarak Kütahya ve Eskişehir'de çıkan yangınlarda yüzlerce ağaç kül oldu.Peki, orman yangınlarıyla nasıl mücadele edilmeli? Uzmanlar, yangını ilk dakikalarda algılayan erken uyarı sisteminin önemine dikkat çekiyor.İHA ve helikopter sayısının artırılması da oldukça önemli.Uzmanlara göre, yangının önlenmesi konusunda vatandaşlara da önemli görevler düşüyor.