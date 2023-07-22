Orman yangınlarının sorumlusu terörist öldürüldü! 2021'de çıkarılan orman yangınlarının talimatını vermiş...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da önemli bir operasyona imza attı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, söz konusu operasyonda, PKK/KCK-YPS sözde Türkiye sorumlusu Özgür Şoreş kod adlı Özgür Alparslan'ı etkisiz hale getirdi.

YANGINLARIN TALİMATINI O VERMİŞ!

Özgür Alparslan adlı teröristin, PKK'nın "Ateşin Çocukları" isimli oluşumunun kurucusu olduğu belirlendi.

Teröristin, 2021'in yaz aylarında Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangını ile Muğla, Mersin ve Hatay’da 150 bin hektardan fazla ormanın yanmasına sebep olan eylemlerin talimatını verdiği ortaya çıktı.

Terörist Alparslan'ın orman yangını eylemlerini anlık olarak takip ettiği de tespit edildi.

MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen Alparslan'ın terörden arananlar listesinde yeşil kategoride bulunduğu belirtildi.