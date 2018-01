Tarımsal ürünlerde ve hayvancılıkta istenen verimin sağlanabilmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından örnek köy modeli geliştirildi.

Her ilde 3 köyün desteklenerek çiftçiye örnek gösterileceği uygulama ile ilgili bilgi veren TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının örnek köy modelini uygulamaya sokmaya hazırlandığını söyledi.



Uygulama çerçevesinde her aileye ahır yapılacağını belirten Deligöz, "Şimdiki mevcut uygulamalarda müracaat ediyorsun, çıkıyor, çıkmıyor, şartlar tutuyor tutmuyor. Örnek köy modelinde şart aranmayacak. Orada her aileye ahır yapılacak." dedi.



Deligöz, uygulamaya dair ayrıntıları paylaşarak, şöyle devam etti: "Eğer kişi tek başına ‘Ben 20 kişilik ahır istiyorum, 50 hayvan kapasiteli ahır istiyorum.’ derse bunun yüzde 50'si bedava. Kredi değil. Devlet verecek yüzde 50'sini ama iki kardeş, üç kardeş veya diğer akrabalar üçü beşi bir araya gelip anlaşırsa, bu kişiler akraba değil yabancılar da olabilir, ‘Biz toplu yapacağız.’ derse ahırı, onun da yüzde 70’ini devlet bedava yapacak.



Buradaki hayvanın takibini yine devlet yapacak. Diyelim ki mesela buzağı desteği var şu anda. Eğer suni tohumlama ise 700 TL, normal tohum ise 550 TL dana başı ya da buzağı başı ödeniyor. Bu dediğimiz örnek köylerde ise suni tohumlama bin TL, normal doğum ise 750 TL’ye çıkıyor. Yüzde 130 artırılmış şekilde destek olunacak. Yemine destek olunacak. Bu köyler bölgelerinde örnek köy olacak. Yakındaki köy bakacak ki ‘Ya bunlar yapmış, biz de yapalım benzer şekilde.’ diyecekler.’’



Örnek köy modeli kapsamında Hazine’nin talep eden kişilere yer tahsis edeceğini ve devletten mutlaka destek alacaklarını dile getiren Deligöz, henüz uygulamaya geçmeyen modele ilişkin bir proje geliştirileceğini kaydetti. Deligöz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Burada bir nevi amaç da devlet desteği alıp bu desteğin karşılığında istenilen işi ya eksik yapan ya da yapmayan art niyetli kişilerin de önüne geçmiş olmak. Bu uygulamaya sonradan belki üç beş köy daha eklenecek. Bu ilk defa uygulanacak bir pilot proje. Bakanlığımızın hayata geçirmek için detaylarını netleştirmek üzere olduğu bir pilot uygulama. Bu mo