Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gazeteci AK Parti grup toplantısında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklama, birçok Arap haber kanalı tarafından canlı yayınlanırken, yazılı basına ait sosyal medya hesapları da konuşmada öne çıkan kısımları okuyucularına son dakika uyarısıyla ulaştırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin önemli mesajlar verdiği konuşma Ortadoğu basının bugünkü en önemli gündem maddesi haline geldi.



Haberi yakından takip eden Arap televizyonları, Erdoğan'ın konuşmasında Kaşıkçı cinayetine ayırdığı kısmın tamamını canlı olarak yayınladı.



Suudi Arabistan tarafından finanse edilen ve Dubai'den Arapça yayın yapan El Arabiya televizyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını TRT Arapça üzerinden canlı yayınla izleyicilerine ulaştırdı.



El Arabiya'nın internet sitesindeki haberde, Erdoğan'ın "Suudi Arabistan'ın olayla ilgili şüphelileri gözaltına alması önemli" şeklindeki sözleri öne çıkarıldı.



Suudi Arabistan'da yayın yapan Ukaz gazetesi ise Erdoğan'ın konuşmasında Kaşıkçı cinayeti ile ilgisi olan şahısların sorgulanmasını istediğine işaret edildi.



"Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suudi Arabistan, Kaşıkçı cinayetinin doğrulanması ve sorumluların tutuklanması konusunda önemli adımlar attı" başlığı ile haberi duyuran Ukaz, Erdoğan'n 18 tutuklunun Türkiye'de yargılanmasını talep ettiğini yazdı.



Suudi Arabistan'da yayın yapan Sabk gazetesi de Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayeti konusunda yardımlaşacağına inandığını ve Kral Selman ile bu şekilde anlaştıklarını söylediğini aktardı.



Mısır basınında "son dakika"



Mısır'daki Dustur gazetesi "son dakika" kodu ile verdiği haberde, "Erdoğan'ın 18 sanığın Türkiye'de yargılanması istediğini" başlığa taşıdı. Gazetenin haberinde "Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetinde cevap bekleyen çok fazla soru işaretinin oluştuğuna" işaret ettiği kaydedildi.



Mısır'ın Şuruk gazetesi de Erdoğan'ın konuşmasını yine "son dakika" koduyla ve "Erdoğan: Kaşıkçı cinayetinin önceden planlandığına dair elimizde deliller var." Başlığıyla okuyucularına duyurdu.



Katar'ın başkenti Doha'dan yayın yapan Al Jazeera Arapça kanalının internet sayfasındaki haberde de Erdoğan'ın Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı cinayetinde en düşükten en üstte sorumluların tespit edilmesini ve İstanbul'da adalet karşısına çıkarılmasını talep ettiğine işaret edildi.



Erdoğan'ın konuşmasına geniş yer ayıran Irak resmi haber ajansı da "Türk lider, Kaşıkçı cinayetinin detaylarını açıkladı" başlığını kullandı.



Haberde, Erdoğan’ın "Kaşıkçı olayının daha önceden tertiplendiği ve gerçeklerin ortaya çıkması için soruşturma sonuçlarının açıklanacağı" yönündeki ifadelerine yer verildi.



ABD'den Arapça yayın



Amerika'dan Arapça yayın yapan El-Hurra Televizyonu internet sitesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi: Erdoğan ayrıntıları açıklıyor" başlığı ile duyurdu.



Haberde, Kaşıkçı'nın cesedi konusunda Suudi yetkililerden açıklama yapmasını isteyen Erdoğan'ın "Ceset nerede?" şeklindeki ifadesine dikkat çekildi.



İran devlet televizyonundan simultane tercümeli yayın



İran devlet televizyonu, Erdoğan'ın konuşmasını canlı yayında simultane tercümeyle izleyicilerine aktardı.



İran resmi ajansı IRNA internet sitesinden Erdoğan'ın konuşmasını manşetten duyurarak "Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinin faillerini Türkiye'de yargılamayı talep etti" başlığını attı.



Haberin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetinin tüm detaylarıyla ortaya çıkarılması hususunda Türkiye'nin gerekli adımları atmaya devam edeceğini söylediği aktarıldı.



İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kaşıkçı cinayetinin faillerini Türkiye'de yargılama talebini ön plana çıkararak, Erdoğan'ın cinayete ilişkin açıkladığı ayrıntıları abonelerine aktardı.



Mehr Haber Ajansı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını ilk sayfasından "Cinayet planlıydı" şeklinde duyurdu. Ajans haberinde Erdoğan'ın Suudi gazetecinin öldürülme emrinin kim tarafından verildiğinin ortaya çıkarılması gerektiğine yönelik ifadelerine yer verdi.



İsrail basını



Tüm dünyada olduğu gibi İsrail basını da Erdoğan'ın Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin AK Parti grubunda yaptığı konuşmayı yakından izledi.



İsrail'in önde gelen gazeteleri, Erdoğan'ın konuşmasını internet sayfalarından aktarırken, sosyal medya hesaplarından konuşmada öne çıkan kısımları anlık olarak son dakika şeklinde okuyucularına ulaştırdı.



Times of Israel gazetesinin internet sayfasında "Erdoğan, Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesi emrini kimin verdiği sorusunun cevabını istedi" başlığıyla verilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetine karışmış kim olursa olsun mevkisine bakılmaksızın cezalandırılması gerektiğini söylediği ifade edildi.



"Erdoğan Suudi Arabistan Kralı'ndan Kaşıkçı cinayetine karışan 18 kişiyi Türkiye'ye iade etmesini istedi" başlığıyla haberi okuyucularına duyuran Haaretz gazetesi, Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni bilgileri kamuoyuyla paylaştığını belirtti.



Jerusalem Post gazetesi ise "Erdoğan, delillerin Kaşıkçı cinayetinin planlı olduğunu gösterdiğini söyledi" başlığını kullandığı haberinde, Cumhurbaşkanı'nın cinayete ilişkin tüm soruların cevabı bulununcaya kadar Türkiye'nin soruşturmayı tamamlamayacağını söylediğine vurgu yaptı.