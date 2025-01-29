Ortadoğu’da gerilim büyüyor: İsrail’in hava saldırısında 3 Türk hayatını kaybetti!

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’dan İsrail’e geçmeye çalışan üç Türk vatandaşının İsrail’in hava saldırısında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ortadoğu’da gerilim büyüyor: İsrail’in hava saldırısında 3 Türk hayatını kaybetti!
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Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’dan İsrail’e kaçak yollarla geçmeye çalışan üç Türk vatandaşının, İsrail’in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Kaçak yollarla Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç vatandaşımızın, İsrail tarafından o bölgede düzenlenen bir hava saldırısı sonucunda hayatlarını kaybettikleri öğrenilmiştir. Merhum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Naaşların ülkemize en kısa sürede nakledilmesi için gerekli işlemler yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Her vesileyle vurguladığımız üzere; İsrail, insan hayatını hiçe sayan ve bölgemizdeki gerilimi artıran, saldırgan politikalarına bir an önce son vermelidir.” ifadelerine yer verildi. 

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