Ortak tehditlerle ortak mücadele! Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mutabakat metni imzalandı

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı Gürcistan'da yapıldı. Toplantı için Batum'a giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Paata Patiashvili, Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay tarafından karşılandı.

Bakan Yaşar Güler ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile heyetlerinin yer aldığı üçlü zirve Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani'nin açılış konuşmasıyla başladı.

Toplantının ana gündemi ortak güvenlik tehditleriyle mücadeleydi. Toplantıda ortak adımların bölgesel istikrar ve kalkınma için önemine vurgu yapıldı.

Batum'da bir otelde yapılan Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları 11. Toplantısı'nın ardından "üçlü toplantı protokolü" imzalandı.

Toplantı sonrası üç bakan ortak açıklama yaptı. Savunma Bakanı Güler, Güney Kafkasya'da barışın önemine dikkat çekti. "Azerbaycan ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne olan desteğimizin altını çizdik" dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanı ise "Ermenistan'ın silahlanma politikasını sürdürmesi, bölge barışı için en ciddi tehdittir" uyarısı yaptı.

Bakan Güler, üçlü zirvenin yanı sıra Azerbaycanlı ve Gürcistanlı mevkidaşları ile ikili görüşmeler yaptı.