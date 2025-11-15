Ortaköy faciasının ardından uyarı: Uzman isim sokakta yenilmemesi gereken 10 riskli ürünü açıkladı
Ortaköy’de yaşanan zehirlenme faciasının ardından Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu sokaktan asla yenmemesi gereken 10 yiyeceği sıraladı. İşte zehirlenme riski en yüksek ürünler ve nedenleri.
ORTAKÖY’DEKİ FECİ OLAY
Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen Böcek ailesinin yedikleri yemek facia ile sonuçlandı. Aileden geriye yalnızca yoğun bakımda tedavi gören baba kaldı. Gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulurken vatandaşlar dışarıda yemek konusunda temkinli olmaya başladı.
UZMAN UYARISI: SOKAKTAN YENMEYECEKLER
Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, sokaktan asla yenmemesi gereken 10 yiyeceği sıraladı ve paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Sokaktan ne yenmez? Çünkü hijyen + bakteriyel yük + toksin = mide fesadı + enfeksiyon riski doğurur, ölüme kadar götürür!”
AÇIKTA SATILAN MİDYE
“Kum, bakteri, ağır metal… En çok zehirlenme buradan çıkar.”
AÇIKTA DÖKÜLEN KOKOREÇ / CİĞER
“Sıcaklık kontrolü yoksa salmonella + kampilobakter davetiye.”
AÇIK TEZGAHTA KESİLMİŞ MEYVE
Kesimde kullanılan ekipman büyük tehlike yaratıyor.
“Bıçak, tahta, su = bakteri kokteyli.”
AÇIKTA KALAN SOSLAR
Isınmış sos bakteri üretir.
“Isınmış sos = toksin üreten bakteriler.”
AÇIKTA BEKLEYEN BALIK-EKMEK
Histamin zehirlenmesi riski çok yüksek.
“Balık + sıcak hava = histamin zehirlenmesi riski.”
AÇIKTA KIZARTILAN PATATES / BÖREK
“Yağın kaçıncı kez kullanıldığı meçhul → oksitlenmiş yağ + trans yağ yükü.”
DUMANI ÜZERİNDE OLMAYAN DÖNER
“Alttaki etler ısınmamışsa E.coli.”
YIKANMAMIŞ YEŞİLLİK KULLANILAN ÜRÜNLER
Yıkanmamış yeşillik kullanılan tost/sandviç, salata
“Su kaynağı şüpheliyse parazit riski.”
AÇIKTA SATILAN SÜTLÜ TATLI
“Süt, sıcak hava ve zaman = gıda zehirlenmesinin kralı.”
KİMLİĞİ BELİRSİZ ŞERBETLİ TATLILAR
“Şerbet saatlerce dışarıda → maya ve bakteri ürer, en sevdikleri ortam.”