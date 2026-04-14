Ortaokulda zehirlenme iddiası: 26 Çocuk hastaneye kaldırıldı

Ataşehir’de bir ortaokulun kantininde yemek yiyen 26 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Yayınlanma: Güncellenme:

Ataşehir Mevlana Mahallesi’nde bulunan bir ortaokulda, saat 13.30 sıralarında toplu gıda zehirlenmesi şüphesiyle kriz yaşandı. Okul kantininden tavuk döner yiyen öğrencilerin bir kısmında karın ağrısı ve mide bulantısı semptomları saptandı. Durumun okul yönetimi tarafından bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.

26 ÖĞRENCİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri tarafından okulda yapılan ilk değerlendirmelerin ardından, zehirlenme şüphesi taşıyan 26 öğrenci hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Ortaokulda zehirlenme iddiası: 26 Çocuk hastaneye kaldırıldı - Resim : 1

EĞİTİME ARA VERİLDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olay sonrası okulda eğitim faaliyetlerine geçici olarak ara verilerek okul tatil edildi. Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, kantinde satılan gıdalar ve hijyen koşullarına yönelik geniş çaplı inceleme başlattı. Numunelerin incelenmesinin ardından olayın kesin çıkış sebebi saptanacak.

İstanbul zehirlenme ortaokul kantin okul kantini ataşehir hastaneye kaldırıldı
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Ortaokulda zehirlenme iddiası: 26 Çocuk hastaneye kaldırıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'na 11 ay 20 gün hapis cezası
Şanlıurfa'da liseye silahlı saldırı!
12 ilde FETÖ'nün "TUS kampına" operasyon
37 milyon liralık ikinci el eşya dolandırıcılığı
Gülistan Doku soruşturmasında 7 ilde operasyon
Şanlıurfa merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu
119 ülkede 2 bin 707 FETÖ mensubu aranıyor
Türkiye'nin yazma eser envanteri 784 bini aştı
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
İslam Memiş gram altının 10 bin lira olacağı tarihi açıkladı İslam Memiş gram altının 10 bin lira olacağı tarihi açıkladı
Akaryakıta indirim geldi! Akaryakıta indirim geldi!
Devler Ligi'nde nefesler tutuldu! Devler Ligi'nde nefesler tutuldu!