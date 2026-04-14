Ortaokulda zehirlenme iddiası: 26 Çocuk hastaneye kaldırıldı

Ataşehir Mevlana Mahallesi’nde bulunan bir ortaokulda, saat 13.30 sıralarında toplu gıda zehirlenmesi şüphesiyle kriz yaşandı. Okul kantininden tavuk döner yiyen öğrencilerin bir kısmında karın ağrısı ve mide bulantısı semptomları saptandı. Durumun okul yönetimi tarafından bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.

26 ÖĞRENCİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri tarafından okulda yapılan ilk değerlendirmelerin ardından, zehirlenme şüphesi taşıyan 26 öğrenci hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olay sonrası okulda eğitim faaliyetlerine geçici olarak ara verilerek okul tatil edildi. Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, kantinde satılan gıdalar ve hijyen koşullarına yönelik geniş çaplı inceleme başlattı. Numunelerin incelenmesinin ardından olayın kesin çıkış sebebi saptanacak.