Memurlar için 3600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılan vatandaşların EYT'lilerin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda alınan son karar ortaya çıktı. Buna göre, TBMM’nin önümüzdeki hafta askerlik düzenlemesinin görüşülmesinin ardından kapanması bekleniyor. 3600 ek gösterge ve EYT ise gündemde gözükmüyor

TBMM’nin önümüzdeki hafta askerlik düzenlemesinin görüşülmesinin ardından kapanması bekleniyor. 3600 ek gösterge ve EYT ise gündemde gözükmüyor. Siyasi parti liderleri ve milletvekilleri ise hemşerilerini etkilemek için İstanbul’da seçim çalışmalarına katılacak



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Ak Partili milletvekilleri ile yaptığı toplantıya göre, kamu görevlerinin merakla beklediği 3600 ek gösterge ve Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili Meclis’te düzenleme yapılmayacağı ortaya çıktı.



İstanbul’da yenilen seçimler öncesinde TBMM’nin gündemine, siyasi partilerin 31 Mart yerel seçim vaatleri arasında yer alan 3600 ek göstergenin yanı sıra Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili herhangi bir yasal düzenlemenin gelmesi beklenmiyor.



Aydınlık gazetesinden Zihni Erdem'in haberine göre, Genel Kurul’da halen görüşmeleri süren, Kapadokya’nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifinin görüşmelerinin bu hafta içinde tamamlanması planlanıyor. Önümüzdeki hafta da Meclis’te bedelli askerliği sürekli hale getiren askerlik ile yasanın ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bazı Ak Partili milletvekilleri ile yaptığı sohbet toplantısında, yeni askerlik düzenlemesinin önümüzdeki hafta Meclisin gündemine getirileceğinin ve seçimlerden önce yasalaştırılacağının işaretini verdi.



"3600 YÜKSEK MALİYETLİ"



Erdoğan, bu toplantıda, Ak Partili milletvekillerinin 3600 ek gösterge ve EYT’liler ile ilgili sorularını da yanıtladı. Erdoğan, EYT düzenlemesinin yapılmayacağını, 3600 ek göstergeyi de getireceği yüksek maliyet nedeniyle hemen gündeme almayacaklarını belirtti. Hürriyet’in haberine göre Erdoğan bu konudaki sorular üzerine şunları söyledi: “Muhalefet bu konuyu sürekli gündeme tutsa da bizim gündemimizde yok. Aksi halde sistemi çökertiriz. Seçimi alacağız diye popülist politika yapmayacağız. Dünyanın süper ülkesi değiliz. Seçimi alacağız diye millete olmayacak sözler veremeyiz. Ama ileride uygun bir zemin bulunursa, kamuoyunda tartışıldığı şekilde değil de sosyal güvenlikte dengelere bozmayacak şekilde düzenlemeler yapılabilir.”



Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un “1 milyon 300 bin EYT’li var. 10-60 milyarlık bir maliyeti olur” bilgisini vermesi üzerine de Erdoğan’ın “Mümkün değil bu” ifadelerini kullandığı belirtildi.



MECLİS ÇALIŞMALARINA İSTANBUL SEÇİMİ ARASI



Meclis’in, Kapadokya yasasının ardından da askerlikle ilgili yasası çıkartından sonra Şeker Bayramı öncesinde fiilen tatile gireceği belirtiliyor. Siyasi parti liderleri ve bu partilere mensup çok sayıda değişik illere mensup milletvekilleri, hemşerilerini etkilemek için İstanbul’da seçim çalışmalarına katılacaklar. Meclis Genel Kurulu, 23 Haziran seçimlerinden sonra yeniden toplanacak. Bir hafta açık kaldıktan sonra iç tüzüğe göre 1 Temmuz-1 Ekim tarihleri arasındaki resmi tatili başlayacak. Ancak Ak Parti’nin Meclis’i 1 Temmuz’da tatile sokmayıp, ekonomi ile ilgili bazı yasal düzenlemeler için bir süre daha çalıştırabileceği belirtiliyor.



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