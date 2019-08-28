Türkiye, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine dört gemi ile devam edecek. Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Akdeniz'e doğru yola çıktı.

Fatih, Yavuz ve Barbaros'a şimdi de Oruç Reis ekleniyor. Türkiye'nin ilk milli sismik araştırma gemisi yola çıktı.



Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarından taviz vermeden çalışmalarını sürdürüyor.



Türkiye, Yavuz ile Karpaz-1 kuyusunda, Fatih ile Finike-1 kuyusunda sondaj çalışmalarına devam ediyor. Barbaros Hayreddin Paşa'nın sismik araştırmaları ise bölgede sürüyor.



Barbaros'un ardından Oruç Reis sismik araştırma gemisi de Akdeniz'e iniyor. Böylece Doğu Akdeniz'de, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları himayesinde dört Türk gemisi faaliyette olacak.



Oruç Reis, 55 mürettebatı ile İstanbul Haydarpaşa Limanı’ndan yola çıktı.



Stratejik önemdeki bilimsel araştırmalarda rol üstlenen gemi, deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapıları görüntüleyebiliyor. Bin 500 metre su derinliğindeki deniz tabanı da ayrıntılı olarak izlenebiliyor.



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