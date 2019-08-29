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Oruçreis Doğu Akdeniz yolunda

Doğu Akdeniz’de görev yapmak üzere İstanbul’dan Mersin’e giden Oruçreis araştırma gemisine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı fırkateynlerle hücumbotlar eşlik ediyor.

Oruçreis Doğu Akdeniz yolunda
Doğu Akdeniz'de faaliyet gösterecek Oruçreis araştırma gemisinin İstanbul-Mersin yolculuğu, savaş gemileri eşliğinde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de görev yapmak üzere İstanbul'dan Mersin'e intikali devam eden Oruçreis araştırma gemisine, fırkateynlerle hücumbotlarının refakat ettiği bildirildi.

Bakanlık, Oruçreis'e eşlik eden Deniz Kuvvetlerine ait fırkateynlerle hücumbotların fotoğrafını da paylaştı.
 

Kaynak: AA
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