Türk silahlı Kuvvetleri'nin yeri göğü inleten dev tatbikatı 3 denizde başladı. Donanmanın Kalbinden yani Gölcük'ten 4 firkateyn hareket etti. İstikameti Marmara, Kuzey Ege ve İstanbul boğazı olan gemilerin ayrıntılarını getiriyoruz ekranlarınıza.

Mavi Vatan tatbikatı için Barbaros gemisi 6.30 sıralarında gölcükten yola çıktı.



Türkiye'nin hatta dünyanın 4 gözle beklediği dev tatbikat bu görüntülerle başladı.



Tatbikat Cumhuriyet tarihinde bir ilk olmaz özelliğine sahip. Kara, Hava, Deniz ve sahil komutanlığından onlarca unsur yer aldı tatbikatta.



3 aşamadan oluştu tatbikat. Hazırlık, serbest oyun safhası ve dosta güven düşmana korku kalan atış evresi… Bugün hazırlık eğitimi yapıldı.



Tatbikatta 3 senaryo gerçekleştirildi. Bulardan ilki düşman hücum botların gemiye yanaşmasıydı.



Gemiye yaklaşan düşman hücum botlarına önce uyarı anonsu ardından uyarı atışı ve son olarak bot atış yapıldı ve uzaklaştırıldı.



Senaryodan 2.si Gemiye yaklaşan terörist helikopteriydi. Ancak o da yaklaştırılmadı.



Senaryolardan biri de yangın tatbikatıydı. Oruçreis Fırkateyninde hareketli anlar yaşandı. Gemide yangın çıktı ekipler anında müdahale etti.



Onlarca mürettebatın katıldığı tatbikat bu görüntülere de sahne oldu. Bir Helikopter, Barbaros gemisinden kalkış yaparak Oruçreis Fırkateynine indi.



Tatbikatın yarınki bölümünde fiili atışlar yapılacak.





HABER: LALE DELİDAĞ

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