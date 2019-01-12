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Oruk'u son yolculuğuna uğurladık

Ömrünü hep vatanına adadı. Emekli Albay Hasan Oruk son yolculuğuna uğurlandı. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Vatan Partisi Tekirdağ Eski İl Başkanı Oruk'u sevenleri yalnız bırakmadı.

Oruk'u son yolculuğuna uğurladık

Askeri okullar açılsın eylemlerinde hep ön sıralarda yer aldı.

Ömrünü vatanına adayan Emekli Albay Hasan Oruk sonsuzluğa uğurlandı.

Bir anda gelen kalp kriziyle aramızdan ayrıldı Emekli Albay. Evli ve iki çocuk babasıydı. Oruk, Vatan Partisi Tekirdağ il başkanlığını yapmıştı.

Görev aşkı O'nun için hep ön sıradaydı. Hasan Oruk İçin Tekirdağ'da askeri tören düzenlendi.

Oruk'u sevenleri son gününde de yalnız bırakmadı. Cenaze törenine Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Hıdır Hokka da katıldı.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #emekli albay hasan oruk
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