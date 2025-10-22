Osman Bektaş'tan kritik uyarı: Tek bir noktayı işaret edip "önemli risk" dedi!
Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında bu sabaha karşı 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, "stres transferi devam ediyor" diyerek "Uşak Deprem Kümesi"ne dikkat çekti...
Muğla'da sabaha karşı 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntının ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan bir açıklama geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem sabah saat 05.45’te kaydedildi. Merkez üssü Akdeniz olan sarsıntının, Muğla’nın Ortaca ilçesi açıkları olduğu belirtildi.
Meydana gelen depremin ardından uzmanlardan da art arda değerlendirmeler geldi. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Bektaş, yaptığı paylaşımda “Uşak Deprem Kümesi”ne dikkat çekerek bölgedeki sismik hareketliliğe vurgu yaptı.
"STRES TRANSFERİ DEVAM EDİYOR"
Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin kaynağına ve etkilediği alana dair değerlendirmelerde bulundu. Sismik hareketliliğin Girit-Rodos Levha Sınırından Muğla- Isparta yönüne doğru ilerlediğini söyleyen Bektaş, Uşak deprem kümesini işaret etti.
Bektaş, "Girit-Rodos Levha Sınırından Muğla- Isparta istikametine stres transferi devam ediyor." ifadelerini kullandı.
ETKİLENEN FAYLARI TEK TEK SIRALADI
Uzman isim, devam eden stres transferinden etkilenen fay bloklarını da tek tek sıraladı. Bektaş'ın sıraladığı bloklar şu şekilde: "Etkilenen Fay Blokları: Muğla, Aydın-İzmir, Uşak ve Kütahya Blokları."
Prof. Dr. Bektaş, açıklamasının son bölümünde ise en kritik noktaya değindi ve Uşak Deprem Kümesi'nin yarattığı tehlikeye dikkat çekti.
Bektaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ek olarak: Uşak Deprem Kümesinin sağladığı statik ve viskoelastik stres transferi önemli bir risk."