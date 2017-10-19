Soros tarafından fonlanan TESEV'in Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kavala gözaltına alındı. Gaziantep'ten dönerken İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Kavala, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

İş adamı Osman Kavala, Gaziantep dönüşü İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.



Kavala, Gaziantep'te Alman Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısından döndüğü sırada gözaltına alındığı ifade edildi.



Polisin Kavala'nın uçaktan inmesine izin vermeden, uçağa binerek gözaltı yaptığı bildirildi.



Avukatı Ferat Çağıl, Kavala'nın TEM şubeye getirildiği ve hakkında 7 günlük gözaltı süresi olduğunu aktardı. Çağıl, dosyada gizlilik kararı olması nedeniyle Kavala'ya yöneltilen suçlamaları öğrenemediklerini söyledi.



Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri de Kavala'nın gözaltına alınmasının ardından Twitter'dan paylaştığı mesajda "Osman Kavala'nın İstanbul'da gözaltına alınması çok rahatsız edici. Serbest bırakılması için Avrupa Parlamentosu'na acil çağrıda bulunmasını teklif edeceğim" ifadelerini kullandı.



1957 Paris doğumlu olan Kavala, Açık Toplum Enstitüsü'nde danışma kurulu üyeliği ile Helsinki Yurttaşlar Derneği üyeliği yapıyor. Aynı zamanda Soros'un fonladığı TESEV'in de Yönetim Kurulu Üyesi.



Osman Kavala'nın Türkiye'de faaliyet gösteren vakıflarının Amerikalı fon milyarderi spekülatör George Soros ile ilişki içerisinde olduğu ileri sürülüyor.



Kavala'nın danışma kurulu üyesi olduğu Açık Toplum Enstitüsü, 120'den fazla ülkede bulunan ve George Soros tarafından kurulan Açık Toplum Vakfı'nın Türkiye temsilciliği olarak faaliyet gösteriyor.





ulusal.com.tr