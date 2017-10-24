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Osman Kavala'ya FETÖ'nün 17-25 Aralık ve darbe girişimi dosyalarından işlem yapılıyor

Osman Kavala'nın gözaltına alınmasının sır perdesi aralandı. Gözaltı gerekçesi FETÖ çıktı. Kavala'nın dosyası Metin Topuz ile aynı soruşturmaya eklendi. Son olarak aynı soruşturmada ifade vermeye gitmeyen Amerika'nın konsolosluk görevlisi ise soru işaretlerini arttırdı.

Osman Kavala'ya FETÖ'nün 17-25 Aralık ve darbe girişimi dosyalarından işlem yapılıyor

Osman Kavala'nın FETÖ'den gözaltına alındığı ortaya çıktı. Kavala ile Metin Topuz'un adı aynı soruştumada geçiyor.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma derinleştiriyor.

Atatürk Havalimanı'nda 18 Ekim günü gözaltına alınmıştı Osman Kavala. Dosyası ise Amerika'nın İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Topuz'la aynı soruşturmaya eklendi.

Kavala'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 17-25 Aralık ile 15 Temmuz soruşturması kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Soruşturma kapsamda 4 Ekim'de Topuz tutuklanmıştı. 20 Ekim'de ise Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Şaban Kardaş gözaltına alınmıştı. MİT tırları davasının firari sanıkları Bayram Andaç ve Muharrem Gözüküçük'ün de konuyla irtibatı tespit edildi. Şimdi bu 5 isimin adı aynı soruşturma dosyasında yer aldı.

Öte yandan Amerika'nın İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi N.M.C. de bu dosya kapsamında ifadeye çağrıldı. N.M.C. ifade vermeye gelmezken gözaltına alınan eşi ve kızı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala'nın ifade işlemleri ise sürüyor.



ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #osman kavala
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