Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na önemli uyarılarda bulundu. HDP'nin İmamoğlu'na verdiği desteğe değinen Pamukoğlu "HDP ile PKK et ve tırnakla gibidir, bir defa bunu bileceksiniz" dedi. İmamoğlu'nun "Kıbrıs''ta barış sağlanmalı" çıkışını da değerlendiren Pamukoğlu "Barış'ın süslü bir rüya olduğunu, ABD ile Avrupa'nın adanın Rum yönetiminde olmasını istediğini" vurguladı.

HDP'nin CHP'ye verdiği desteğe değindi. "Kıbrıs" uyarısında bulundu. "İdlib temizlenecek" dedi.



Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi'nin sunduğu Başkent Kulisi programında önemli açıklamalar yaptı.

"Hep söylerim, horoz resmi yapıldığı zaman altına horoz yazılmaz, dünyadaki herkes horozu bilir."



Pamukoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday Ekrem İmamoğlu'na HDP'den gelen desteğe değindi. Terörle mücadelede önemli görevlerde bulunan Pamukoğlu, PKK ile HDP arasındaki bağlantıya dikkat çekti.

"HDP ile PKK et ve tırnakla gibidir. Bunu bir defa bileceksiniz."



İstanbul seçimlerinde HDP'nin İmamoğlu'na desteği tartışılırken bölücü terör örgütü PKK da terör saldırılarını arttırdı. Pamukoğlu ise önemli uyarılar yaptı.

"PKK'nın 35 yıllık tarihini iyi bilen birisi için erken başlamış bunlar. erken başladırlar. Devamı gelecek, hareketlenmenin. Buna göre hazır olacaksınız buna göre tertipleneceksiniz"



İmamoğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı ziyaret etmesi de Pamukoğlu'nun gündemindeydi. İmamoğlu'nun "Kıbrıs'ta barış sağlanmalı" ifadelerine değindi.

"Orada 2 sene tümen komutanlığı yaptım. Kıbrıs'ın yarısının savunmasından sorumluydum. Akıncıyı da tanırım. Bu çok şey bi bi laf. Barış sağlanmalı. Tamam bunu herkes ister ama benim kara tohum kitabımım altında bile yazar. Barış sadece süslü rüyadır. Öyle birşey yok."



Pamukoğlu, Atlantik cephesinin Kıbrıs'taki hedefine dikkat çekti.

"Olay sadece Yunanistan değil, sadece Güney Kıbrıs'taki Rumlar değil. ABD ve Avrupa hepsi adanın tamamının Rum yönetiminde olmasını istiyorlar. Buna bağlı olarak da kuzeyden ne kadar toprak devredebiliriz bunun hesabını yapıyorlar."



Ve Suriye'deki terörle mücadele. Suriye Ordusu'nun El Kaide'nin Suriye kolu HTŞ'ye karşı mücadelesini dikkat çeken bir örnekle anlattı Pamukoğlu. "İdlib temizlenmeli" dedi.

"Suriye savaşan bir devlet, siz olsa ne yapardınız? Diyelim bizim ülkemizde öyle bir şey var. Ne yapacaksınız? Çözüm sürecinde 6-7 ilçede PKK siperler kazdı. Ne yaptınız orada, temizlemediniz mi? O da temizliyor işte."





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