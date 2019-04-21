Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu'nun kurucusu olduğu HEPAR siyasi faaliyetlerini durdurma kararı aldı
Partinin Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "21 Nisan 2019’da toplanan Olağanüstü Kurultay’da alınan kararla; “parti kapatılmıştır.” Bilgilerinize..." denildi.
Yapılan açıklama şöyle;
4 Eylül 2008’de kurulan Hak ve Eşitlik Partisi; hiçbir kurum ve kuruluştan yardım ve destek görmeden, bir avuç yurtseverin maddi ve manevi desteği ile, on yıl hayatta kalmayı başarmıştır...
21 Nisan 2019’da toplanan Olağanüstü Kurultay’da alınan kararla; “parti kapatılmıştır.” Bilgilerinize...
Merkez Yürütme Kurulu
ulusal.com.tr
Hak ve Eşitlik Partisi siyasi faaliyetlerini durdurma kararı aldı
Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu'nun kurucusu olduğu HEPAR siyasi faaliyetlerini durdurma kararı aldı