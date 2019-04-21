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Osman Pamukoğlu'nun kurucusu olduğu Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) kapatıldı

Hak ve Eşitlik Partisi siyasi faaliyetlerini durdurma kararı aldı

Osman Pamukoğlu'nun kurucusu olduğu Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) kapatıldı

Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu'nun kurucusu olduğu HEPAR siyasi faaliyetlerini durdurma kararı aldı

Partinin Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "21 Nisan 2019’da toplanan Olağanüstü Kurultay’da alınan kararla; “parti kapatılmıştır.” Bilgilerinize..." denildi.

Yapılan açıklama şöyle;
4 Eylül 2008’de kurulan Hak ve Eşitlik Partisi; hiçbir kurum ve kuruluştan yardım ve destek görmeden, bir avuç yurtseverin maddi ve manevi desteği ile, on yıl hayatta kalmayı başarmıştır...
21 Nisan 2019’da toplanan Olağanüstü Kurultay’da alınan kararla; “parti kapatılmıştır.” Bilgilerinize...

Merkez Yürütme Kurulu


ulusal.com.tr

Etiketler; #hepar
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