CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün, serbest bırakıldı. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da saldırı anını anlattı.

Gözlatındaki son kişi de serbest bırakıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı arkasındaki soru işaretleriyle kaldı.



Ankara Çubuk'ta şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çubuk Adliyesi'ne götürüldü. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sarıgün, adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.



Olay anında köyde olan ve sağduyulu açıklamalarıyla dikkat çeken Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da konuştu.



Uzunkaya, Kılıçdaroğlu'na neden kamuflajla çıkmayı önerdiğini anlattı.



Kılıçdaroğlu sağduyu açıklamalarını sürdürdü. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile kameraların karşısındaydı, geçmiş olsun ziyaretini kabul etti.



Sarıgün'ün elinin öpüldüğü bu fotoğraf karesi de Kılıçdaroğlu'na soruldu.



Saldırının yaşandığı şehit cenazinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı. Yavaş, "Kılıçdaroğlu'nu bıraktı gitti" söylemlerine açıklık getirdi.





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