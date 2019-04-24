banner1005
Meteorolojiden uyarı
Meteorolojiden uyarı
AA'nın ofisinin olduğu bina vuruldu! İşte o anlar
AA'nın ofisinin olduğu bina vuruldu! İşte o anlar
Gerginlik tırmanıyor: İsrail, Gazze'ye saldırdı
Gerginlik tırmanıyor: İsrail, Gazze'ye saldırdı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Osman Sarıgün, serbest bırakıldı! Emniyet Genel Müdürü saldırı anını anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün, serbest bırakıldı. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da saldırı anını anlattı.

Osman Sarıgün, serbest bırakıldı! Emniyet Genel Müdürü saldırı anını anlattı

Gözlatındaki son kişi de serbest bırakıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı arkasındaki soru işaretleriyle kaldı.

Ankara Çubuk'ta şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çubuk Adliyesi'ne götürüldü. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sarıgün, adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı. 

Olay anında köyde olan ve sağduyulu açıklamalarıyla dikkat çeken Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da konuştu. 

Uzunkaya, Kılıçdaroğlu'na neden kamuflajla çıkmayı önerdiğini anlattı.

Kılıçdaroğlu sağduyu açıklamalarını sürdürdü. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile kameraların karşısındaydı, geçmiş olsun ziyaretini kabul etti.

Sarıgün'ün elinin öpüldüğü bu fotoğraf karesi de Kılıçdaroğlu'na soruldu.

Saldırının yaşandığı şehit cenazinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı. Yavaş, "Kılıçdaroğlu'nu bıraktı gitti" söylemlerine açıklık getirdi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #osman sarıgün
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.