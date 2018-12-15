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Osmanbey metro istasyonunda bir kişi raylara düştü

 Osmanbey metro istasyonunda bir kişinin raylara düşmesi nedeniyle seferler aksadı. 

Osmanbey metro istasyonunda bir kişi raylara düştü

Alınan bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen kişi, Osmanbey metroistasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle raylara düştü. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Olay nedeniyle Taksim-Osmanbey istasyonları arasındaki metroseferi yapılamıyor. 

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nda Osmanbey İstasyonu peron 2 geçici bir süre işletmeye kapatılmıştır. Osmanbey- Taksim arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır." denildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #osmanbey
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