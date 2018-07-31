Osmaniye'de 4.3 büyüklüğünde deprem oldu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre merkezüssü Osmaniye Toprakkale olan 4.3 büyüklüğünde deprem oldu



Saat 17:36'da meydana gelen depremin derinliği 9.0 KM, büyüklüğü ise 4.3 şiddetinde olduğu kaydedildi.



AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre ise depremin derinliği 11.89 KM büyüklüğü ise 4.1 şiddetinde olarak kaydedildi



Vatandaşlar meydana gelen depremi sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle paylaştı



***Osmaniye- Ceyhan arasında deprem

Saat 17.36

Büyüklük 4.3

Geçmiş olsun.



***Osmaniye'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Gelmiş Geçmiş Olsun Osmaniye



***4.3 Deprem ! Hepimize, tüm Osmaniyelilere geçmiş olsun Allah beterinden korusun



***Osmaniye’de 4,3 şiddetinde deprem oldu. Geçmiş olsun Osmaniye.



