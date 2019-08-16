Osmaniye'den Hakkari'ye sınır güvenliği için görevlendirilen özel harekat polisleri törenle uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda sınır güvenliğine destek sağlamak amacıyla iki grup halinde görev alacak 65 özel harekat polisini Hakkari'ye uğurlamak üzere İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, törende, merhum şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun Malazgirt Marşı'ndan bir kıta okudu.



Polis memurlarının aynı ruhla görev yerlerine gittiklerinden emin olduğunu ifade eden Okumuş, şunları söyledi:

"Allah ayağınıza taş değdirmesin. Güle güle gidin, güle güle gelin. Bizden bir isteğiniz varsa, ailelerinizle ilgili bir sıkıntı olursa her zaman yanıma gelebileceklerini biliyorsunuz. Orada da bir sıkıntı olursa her zaman burada olduğumuzu bilin. En ufak bir şeyde arkanızdayız. İnşallah sağ salim gidip sağ salim döneceksiniz arkadaşlar.

Hepinize hayırlı yolculuklar. Allah'a emanet olun."



Törende kurban kesildi, dua edildi, görevli polisler tekbirler eşliğinde yola çıktı.

Kent sakinleri de yola çıkan polislere sevgi gösterisinde bulundu.

Törene Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve yetkililer katıldı.

