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Osmaniye kırsalında patlayıcı ele geçirildi

Amanos Dağları'nda 15 kilogram dinamitle güçlendirilmiş A4 plastik patlayıcı, 20 kilogram mazotla güçlendirilmiş amonyum nitrat ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu

Osmaniye kırsalında patlayıcı ele geçirildi

Osmaniye'de, Amanos Dağları kırsalında toprağa gömülü A4 plastik patlayıcı, amonyum nitrat ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen terörle mücadele harekatı kapsamında, 3 ayrı noktada toprağa gömülü vaziyette 15 kilogram dinamitle güçlendirilmiş A4 plastik patlayıcı, 20 kilogram mazotla güçlendirilmiş amonyum nitrat, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile yaşamsal malzeme bulunduğu belirtildi. 

Delil niteliği taşıyan malzemelerin inceleneceği ifade edilen açıklamada, jandarma ekiplerince arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #osmaniye
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