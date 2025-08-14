Osmaniye orman yangını faciası: Şehit sayısı 2’ye yükseldi

Osmaniye’deki orman yangınına müdahaleye giderken yaralanan orman işçilerinden Ali Tekerek, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Böylece faciadan hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi. Yetkililer, yangına müdahale çalışmalarının sürdüğünü ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...