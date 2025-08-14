Osmaniye orman yangını faciası: Şehit sayısı 2’ye yükseldi

Osmaniye’deki orman yangınına müdahaleye giderken yaralanan orman işçilerinden Ali Tekerek, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Osmaniye’deki orman yangınına müdahaleye giderken yaralanan orman işçilerinden Ali Tekerek, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Böylece faciadan hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi. Yetkililer, yangına müdahale çalışmalarının sürdüğünü ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

osmaniye orman yangını şehit
