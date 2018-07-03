Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy hayatını kaybetti. Başkan Devrim Murat Aksoy ise bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırıldırılan Aksoy, tedavisinin ardından taburcu edildi. Şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti, Başkan yaralandı. OTSO da silah sesleri yükseldi.



Osmaniye'de Ticaret ve Sanayi Odası'na giden saldırgan S.K, Başkan Devrim Murat Aksoy'un makam odasına kurşun yağdırdı.



Silahlı saldırı sonucu Aksoy bacağından yaralandı. Ancak o sırada odada bulunan Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy onun kadar şanslı değildi.



Ersoy ağar yara aldı. Hemen bölgedeki özel bir hasteneye kaldırıldı. Müdahale edildi. Fakat kurtarılamadı. Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ersoy hayatını kaybetti. Ersoy'un MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un ağabeyi olduğu da öğrenildi.



Bacağından yaralanan Başkan Aksoy ise Osmaniye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.



Zanlı S.K. güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Olayla ilgili 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Açıklamayı Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun yaptı. Olayın bağlantılarının tespit edilmeye çalışıldığını söyledi. Coşkun, "Görünürde olay, iş isteme sebebiyle olmuş gibi gözüküyor ama arka planı farklı olabilir." dedi.



