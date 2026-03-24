Osmaniye'de yasa dışı bahis soruşturması: 18 şüphelinin 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu

Osmaniye'de yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, bahis ağı üzerinden yasa dışı yollarla gelir elde ettiği belirlenen 18 şüpheliye ait yaklaşık 1 milyar lira değerindeki mal varlığına adli makamların kararıyla el konuldu.

SİBER POLİSİNDEN 9,2 MİLYAR LİRALIK FİNANSAL HAREKETLİLİK TESPİTİ

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis sisteminin finansal boyutunu ortaya çıkarmak amacıyla detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Ekiplerin yürüttüğü teknik çalışmalar sonucunda, bahis ağına bağlı yüksek tutarlı finansal hareketlilik saptandı.

Yapılan hesaplamalarda, yasa dışı şebekenin kendi içindeki toplam işlem hacminin 9,2 milyar TL olduğu belirlendi.

ŞİRKETLERE, ARAÇLARA VE TAŞINMAZLARA EL KONULDU

Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin elde ettiği mal varlıklarının izi sürüldü ve yasal işlem uygulandı. Bu kapsamda 18 şüpheli adına kayıtlı olan ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyar TL'yi bulan 6 şirkete el konuldu. Aynı karar doğrultusunda, şüphelilere ait farklı marka ve modellerde 30 araç ile arsa ve konut niteliğindeki 12 taşınmaz donduruldu. Ayrıca şahısların tüm finansal hesaplarındaki bakiyelere de el konulduğu açıklandı.

Yasa dışı bahis ağının çökertilmesine yönelik başlatılan idari ve adli süreç devam ediyor. Tespit edilen milyarlarca liralık işlem hacmine ve yüksek meblağlı mal varlığı el koyma kararlarına karşın, soruşturmanın mevcut aşamasında herhangi bir şüphelinin gözaltına alınmadığı öğrenildi.