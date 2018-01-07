Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü törenlerle kutlandı.



Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Ömer Faruk Coşkun, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.



Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, törende yaptığı konuşmada, Çukurova’daki kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin, kahramanlık destanlarıyla dolu olduğunu söyledi.



Rahime Onbaşı'dan, Palalı Süleyman’a nice Osmaniyeli vatan evladının bu topraklarda bağımsızlık ve özgürlük için şehit düştüğünü dile getiren Kara, "Onlar Osmaniye’yi vatan yaptılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün övgüsüne mazhar oldular, Osmaniye’yi yiğit Osmaniye yaptılar” dedi.



Kara, ay-yıldızlı bayrağın dalgalanmaya devam edeceğini, kardeşliği bozmaya çalışanlara ise fırsat verilmeyeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şehitlerimizin kanları ile rengini bulan ay-yıldızlı bayrağımız, vatanımızın en güzel köşelerinden birisi olan Osmaniye’de gurur ve onurla dalgalanıyor. Şükürler olsun ki ezanlarımız beş vakit camilerimizde okunmaya devam ediyor. Bugün çeşitli bahanelerle ülkemizi hedef alan emperyalist güçler, dünkü yenilgilerini asla unutmadılar, biz de bu ecdadımızın vatan sevgisini ve bu uğurda gösterdikleri kahramanlıkları asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bin yıllık kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi milletimiz yine aynı ruhla ve tek bir yumruk olarak cevap verecektir."



Törende, Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı ve halk oyunları ekibi gösteri sundu, şiirler okundu, tiyatro gösterisi sahnelendi.



Buradaki törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Kurtuluş Şehitliği'ne yürüdü.



Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, mezarlara karanfil bırakıldı.