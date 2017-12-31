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"Osmanlı, Avrupa'nın ve Müslüman dünyasının entelektüel olarak çöktüğü bir dönemde kuruldu"

Prof. Dr. Celal Şengör, "Osmanlı, Avrupa'nın ve Müslüman dünyasının entelektüel olarak çöktüğü bir dönemde kuruldu" dedi.

"Osmanlı, Avrupa'nın ve Müslüman dünyasının entelektüel olarak çöktüğü bir dönemde kuruldu"

CNN Türk canlı yayınına çıkan Prof. Dr. Celal Şengör, Osmanlı'nın "cihan imparatorluğu" olarak anılmasına karşı çıktı. Şengör "Osmanlı 6 milyon kilometre kare. İşgal ettiği medeni yerler Anadolu'nun batısı ve Balkanlar... Osmanlı, buralarda bir uygarlık oluşturamamış. Çünkü Osmanlı kötü bir dönemde kurulmuş. Avrupa'nın ve Müslüman dünyasının entelektüel olarak çöktüğü bir dönemde kuruldu" diye konuştu.

Celal Şengör, Fatih Sultan Mehmet gibi birkaç padişah daha olsaydı Osmanlı'nın cihan imparatoru olacağını söyledi.

"Birçok Fatih arka arkaya gelseydi her şey başka olurdu'' diyen Şengör sözlerine şöyle devam etti:

''Fatih zamanının bütün uygarlığını anlamaya çalışmış. Fatih İtalya'dan adam getirtip resmini yaptırmış, sekreteri İtalyan. Bilime meraklı bir adam. Fatih din kitabından ziyade bilim kitabı toplamış. Fatih'ten sonra gelenler onun kesiri bile değil. Ondan sonra gelenler onu hiç anlamadı. En çok Kanuni anlamadı. Fatih'in müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine ben Muhammed'in dediklerine inanmıyorum'' demiş. Bunu söyleyen Bayazıd'in kendisi."

ulusal.com.tr

Etiketler; #osmanlı imparatorluğu #avrupa #islamiyet #celal şengör
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