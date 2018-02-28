Araştırmacı-yazar Rıza Zelyut'un iki yıl önce Kaynak Yayınları’ndan çıkan kitabı "Osmanlı’da Oğlancılık" için toplatılma kararı alındı. Zelyut, Ulusal Kanal canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Kitap Osmanlı'yı değil, sistemi eleştiriyor. Kitapta Türkleri ve İslam'ı hedef alan hiçbir şey yok" diye konuştu

Araştırmacı-yazar Rıza Zelyut'un iki yıl önce Kaynak Yayınları’ndan çıkan kitabı "Osmanlı’da Oğlancılık", muzır neşriyat ilan edildi.



Kaynak Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Tunca Arslan, konuya dair yaptığı açıklamada, "Kitapları değil, taciz ve tecavüzü önleyin. 'Evliya Çelebi Seyahatnamesi' muzır neşriyat mı? Tarih araştırması, “muzır yayın” gibi gösterilip poşete konulacak" dedi.



Rıza Zelyut, Ulusal Kanal'da Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi programında açıklamalarda bulundu.



Zelyut, kitabın Osmanlı'yı değil sistemi eleştirdiğini ifade etti.



Rıza Zelyut, kitapta Türkleri ve İslam'ı hedef alan hiçbir şeyin olmadığını kaydetti.



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