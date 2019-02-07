PUBG, adeta dünyayı kendisine bağladı. 7’den 70’e milyonlarca kişinin pür dikkat oynadığı oyun, aileleri dağıttı, askerleri esir aldı.

PUBG, adeta dünyayı kendisine bağladı. 7’den 70’e milyonlarca kişinin pür dikkat oynadığı oyun, aileleri dağıttı, askerleri esir aldı. Askerler artık yalnızca düşman tarafından silahlarla esir alınmıyor. Ellerindeki telefonlarla saatlerce uğraşan pek çok asker, görevlerini de büyük oranda ihmal ediyor. Bunun son örneği Suriye’de yaşandı. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) yönetimi tarafından yayınlanan bir emirde, PUBG oynamak yasaklandı. Nöbet ve çalışma saatleri içinde telefon kullanmayı yasaklayan emirde, “Yaşama dair kötü etkileri olan PUBG oyunu, zaman kaybı olması ve işe konsantrasyonu engellemesi nedeniyle, telefonlarda yüklü olmayacak” denildi.



Emirde bu PUBG yüklü telefonla yakalanan kişilere uygulanacak cezalara da yer verildi. Buna göre PUBG yükleyenlere ilk önce para cezası verilecek, ikinci kez yakalananların telefonlarına el konulacak, üçüncü kez yakalanlar ise askerlikten atılacak. PUBG uygulamasını telefonuna indirmiş olanların sayısının 100 milyonu aştığı belirtiliyor.



TSK’DA TUŞLU TELEFON VAR

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ise er ve erbaşların akıllı telefon kullanması yasak. Mehmetçiğin kışlada belirli koşullar ve saatlerde kullanabildiği cep telefonları, oyun yükleme özelliğine sahip değil. AskerCell’in kullanılabildiği telefonlara, beşi cep telefonu olmak üzere sadece yedi numara kaydedilebiliyor ve mesai saatlerinde ulaşılamıyor.



‘AGRESİFLEŞTİRİYOR’

Bireysel ve takımlar halinde online olarak oynanabilen, karşı tarafı silahla öldürmeye yönelik bir oyun olan PUBG, aile hayatını, çocukların okul hayatını olumsuz etkiliyor. Oyun, uzmanlara göre kişilerin agresifleşmesine neden oluyor. Veliler çocuklarının geceleri bu oyunu oynadığını ve uyumayı reddettiklerini söylüyor. Oyunu oynayan çocukların okulda kavgaya karışmalarında artış saptanmış. Hürriyet’in haberine göre, Hindistan’ın Mumbai şehrinde yaşayan 18 yaşındaki bir genç, PUBG yüzünden intihar ederek hayatını kaybetmiş. Rusya’da da oyuna bağımlı 15 yaşındaki bir çocuk, insan öldürmenin nasıl hissettirdiğini merak ederek 21 yaşındaki Daria Evdokimova’yu bıçaklayarak öldürmüş.



Tevfik Kadan/ Aydınlık