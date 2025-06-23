Ossowski'den flaş açıklama: “Türklerin vize için beklemesi utanç verici”

Dünya Gazetesi'ne göre, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Brüksel’de Türk gazetecilerle gerçekleştirdiği buluşmada vize sorununa dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye’de halkın AB vize randevusu almak için aylarca beklediğini belirten Ossowski, “Bu hepimiz için bir utanç. AB’ye resmen aday ülke olmayan ve bazı AB ülkelerinin resmen tanımadığı Kosova’nın ve savaş halindeki Ukrayna’nın bile vize serbestisi var, Türkiye’nin yok, vize serbestisi sürecini tekrar başlatmamız gerekiyor” dedi.

“TÜRKLER VİZE RANDEVUSU İÇİN AYLARCA BEKLİYOR”

Türk vatandaşlarının yaşadığı vize zorluklarına değinen Ossowski, durumu şu sözlerle değerlendirdi: “İnsanlar vize randevusu almak için aylarca, hatta bazen bir yıl beklemek zorunda kalıyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Türkiye ile kurmak istediğimiz stratejik ilişkilerde bu kabul edilemez. Bu, hepimiz için utanç verici. Bu yüzden vize serbestisi sürecini yeniden başlatmalıyız. Türk hükümetine çok samimi bir teklifle geldik. Lütfen görüşmeleri yeniden başlatalım. Türkiye 72 kriterden 66’sını yerine getirdi. Şimdi kalan son altı kriter için çalışalım.”

“KOSOVA’NIN BİLE VİZE SERBESTİSİ VAR, TÜRKİYE’NİN YOK”

Ossowski, AB ile vizesiz seyahat hakkı olmayan tek aday ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı. Açıklamasında, “AB’ye resmi aday ülke olmayan Kosova bile vizesiz seyahat hakkına sahip. Kaldı ki Kosova, İspanya, Yunanistan, Slovakya ve iki üye ülke tarafından tanınmıyor. Kosovalılar AB’ye vizesiz seyahat edebiliyor da Türkler neden edemiyor? Ukrayna savaşta. Ukraynalılar AB’ye vizesiz seyahat edebiliyor. Hatta şu anda ilişkilerimizin zor durumda olduğu Gürcistan’da bile var. Daha da kötüsü, Venezuela ve uyuşturucu sorunlarının fazla olduğu Kolombiya da AB’ye vizesiz seyahat imkanına sahip. Stratejik ortak, çok önemli bir NATO müttefiki olan Türkiye’nin vizesiz seyahat imkanı olmaması nasıl olabilir? Bunun acilen sağlanması gerekiyor. AB ile Türkiye arasında vizesiz seyahat gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

AB’nin savunma sanayisini yenilemek istediğine değinen Ossowski, Türkiye’nin bu alanda önemli bir partner olduğunu belirterek, “Türkiye, NATO’nun güvenilir bir müttefiki. Türkiye’nin çıkarlarıyla ilgili olarak, özellikle gelecekteki Almanya AB büyükelçisi olarak, Türkiye’nin güvenlik ve savunma sektöründeki potansiyelinin iş birliğimize de yansıtılması için çok çalışacağım. AB özellikle şu anda savunma sanayisini yenilemekle ilgileniyor ve bunun için savunma ve silahlanma alanında çok güçlü bir aktör haline gelen Türkiye’yi ortak olarak görüyoruz. Artık AB içinde ve dışındaki Türk şirketlerinin de iş birliğine nasıl katılabileceğine dair yasal çerçeve var” dedi.

“TÜRKİYE VE AB KADER ORTAĞIDIR”

Türkiye ve AB ilişkilerinin stratejik önemine vurgu yapan Ossowski, ortak çalışmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi: “Coğrafi ve kültürel yakınlığımız, tüm dünyayı saran kaos ve artık Transatlantik ortaklarımıza bile tam olarak güvenemememiz nedeniyle birlikte çalışmaya karar vermemiz bir tercih değildir, kader. Türkiye ve AB, eylem ve değerler konusunda birlikte çalışmalı. Başka seçeneğimiz yok.”

Vize serbestisi sürecinde terörle mücadele yasasına dair beklentilere de değinen Ossowski, “Vize muafiyeti için yerine getirilmesi gerekli altı şarttan biri de terörle mücadele yasasında reform yapılması. Umudumuz, Kürtlerle iç barış sürecinin, hükümeti terörle mücadele yasasında reformlara teşvik etmesi ve bu şekilde ilerleyebilmemiz. Çünkü artık Türkiye’de PKK’nın silahsızlandırılmasına ve dağılmasına yol açacak umut verici bir süreç var” dedi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE HUKUK VURGUSU

Ekonomik ilişkilerin gelişmesi için Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gerektiğini belirten Ossowski, “AB, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı. Bu nedenle Gümrük Birliği’nde (GB) modernizasyona ihtiyacımız var. İnternet hizmetlerini, tarımı dahil etmeliyiz. GB’nin modernizasyonu, ekonomik ilişkilerde hukukun üstünlüğünü pekiştirip güçlendirecektir” dedi.

Ayrıca Türkiye’deki yargı ortamının yatırımcılar açısından güven verici olması gerektiğini vurgulayan Ossowski, “Alman veya Fransız bir yatırımcıyı, bağımsız yargı olmadığı için korkarken Türkiye’ye gelmeye nasıl ikna edebilirim? Uluslararası yatırımcılar yargının bağımsız olmadığını düşündükleri için Türkiye’ye yatırımdan çekiniyorlarsa, yatırımlar azalacaktır. Ve hepimiz Türkiye’nin çok fazla yatırıma ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Türkiye’nin hukukun üstünlüğüne, demokratik ilke ve değerlere bağlı kalmasının kendi çıkarlarına olduğunu düşünüyorum. Avrupa Yatırım Bankası da yeniden kredi verilebilmesi için Türkiye’deki yargı ortamı ve hukukun üstünlüğünün garanti altına alınması gerektiğini belirtti” diye konuştu.

AB’DEN TÜRKİYE’YE 12 MİLYAR EUROLUK MÜLTECİ DESTEĞİ

Ossowski, Türkiye’ye sağlanan mülteci fonuna da değinerek, “AB, Türkiye’ye mülteciler için yaklaşık 12 milyar euro ayırdı. Henüz tamamı harcanmadı, ama büyük bir kısmı kullanıldı diyebiliriz. Ancak bunun, Türkiye’nin bu mülteci topluluklarını barındırmak için harcamak zorunda olduğu paranın sadece bir kısmını karşıladığını da kabul etmek gerekir” açıklamasında bulundu.

Görevine Temmuz ayında Almanya’nın AB büyükelçisi olarak devam edeceğini açıklayan Ossowski, Türkiye’den ayrılacağı için üzgün olduğunu belirterek, “Türkiye’den gideceğim için üzgünüm çünkü ailem ve ben Türkiye’yi çok seviyoruz. Türkiye harika bir ülke. Harika bir ulus ve harika insanlar. Bu yüzden, Türkiye’nin AB için büyük bir kazanç olacağını düşünüyorum. Türkiye, eşimin, benim ve çocuklarımızın kalbini kazandı. Tamamen depresyona girmememin tek sebebi, zaman zaman Türkiye’ye tatile gelebileceğimiz umudu” dedi.

Ossowski, Avrupa’daki yeni görevinde Türkiye-AB ilişkilerinin güçlü bir savunucusu olmak istediğini de ifade ederek, “AB’deki yeni görevimde de güçlü Türkiye-AB ilişkilerinin iyi bir savunucusu olmak istiyorum. Avrupa düzeyinde de savunma ve güvenlik harcamalarına çok daha fazla ağırlık vermemiz gerektiği çok açık. Avrupa Komisyonu İçişleri ve Göç Komiseri Magnus Brunner ve Uluslararası Ticaret Komiseri Maros Sefcovic Temmuz başında Türkiye’ye gelecek” açıklamasında bulundu.