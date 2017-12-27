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ÖSYM'den açıklama! O günlerde erişim olmayacak

ÖSYM, yaptığı son dakika açıklamada belli saat aralıklarında altyapı çalışmaları kapsamında internet hizmetlerinin erişime kapatılacağını duyurdu.

ÖSYM'den açıklama! O günlerde erişim olmayacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM), internet sitesi üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, internet hizmetleri altyapı çalışması kapsamında elektronik ortamda sunulan hizmetlerin altyapı çalışmasına alınacağını ve bir süre boyunca erişime kapatılacağını duyurdu.

ÖSYM, tarafından yapılan açıklamada "Altyapı çalışmaları nedeniyle elektronik ortamda sunulan hizmetler 29 Aralık 2017 tarihinde saat 18:00 ile 1 Ocak 2018 tarihinde saat 23:59 arasında erişime kapatılacaktır." ifadeleri yer aldı.



Bu ifadeye göre, 29 Aralık 2017 saat 18:00 - 1 Ocak 2018 saat 23:59 arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılan hizmetler, altyapı çalışması kapsamında erişime kapatılacak.

 

Etiketler; #ösym #ölçme #seçme ve yerleştirme merkezi
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