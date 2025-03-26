Otel yangını faciasında yeni gelişme! Yeni gözaltılar var

Yangına dair yapılan uyarılara rağmen gerekli önlemleri almadığı iddia edilen otel sahibi Halit Ergül’ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve iki kızı Elif Aras ile Ceyda Hacıbekiroğlu, İstanbul’da gözaltına alındı.

Şüpheliler, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınmak üzere Bolu’ya sevk edildi.