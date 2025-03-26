Otel yangını faciasında yeni gelişme! Yeni gözaltılar var

Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grant Kartal Yangını’na ilişkin soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.

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Otel yangını faciasında yeni gelişme! Yeni gözaltılar var
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Yangına dair yapılan uyarılara rağmen gerekli önlemleri almadığı iddia edilen otel sahibi Halit Ergül’ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve iki kızı Elif Aras ile Ceyda Hacıbekiroğlu, İstanbul’da gözaltına alındı.

Şüpheliler, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınmak üzere Bolu’ya sevk edildi.

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