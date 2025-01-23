Otel yangınında ölen 78 kişinin kimlikleri açıklandı! İşte Bolu'daki yangında hayatını kaybedenler
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan korkunç yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı. İşte yangında can verenlerin isimleri...
Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 20 Ocak Pazartesi gününü 21 Ocak Salı gününe bağlayan gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.
Yüzlerce kişinin tatil yapmak için konakladığı otelde gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm oteli sararken bazı vatandaşlar camlardan çarşaflarla sarkarak canını zor kurtardı.
Büyük facianın yaşandığı otelde acı tablo ise sabah saatlerinde ortaya çıktı. Büyük yangında onlarca insanın hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı günden güne artarken son durumla ilgili Adalet Bakanlığından son dakika açıklaması geldi. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından yapılan açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğu ve tamamının kimliklerinin tespit edildiği bildirildi.
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığının açıklamasında, "Ölü muayene ve kimlik tespiti işlemlerine destek için İstanbul'dan bir başkan yardımcısı, 4 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni, Ankara'dan 2 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni, Düzce'den 3 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni, Bolu'da görev yapan 4 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni olmak üzere toplamda 14 adli tıp uzmanı ve 8 otopsi teknisyeni görevlendirilmiştir. Kurum Başkanı başkanlığında 23 kişilik bir ekip görev yapmaktadır." bilgisine yer verildi.
Bugün saat 02.30 itibarıyla kuruma ulaşan cenaze ve ceset parçalarının otopsi ve ölü muayenesi işlemlerinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Otopsi ve ölü muayenesi yapılan 57 cenaze Bolu'da ölü muayenesi ve kimlik tespiti yapılarak yakınlarına teslim edilmiştir. Kimlik tespiti yapılamayan 21 cenaze otopsi ve kimlik tespiti işlemleri yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderilmiştir. 20 cenaze kimlik tespiti yapılarak yakınlarına teslim edilmiştir. Bir cenazenin kimlik tespiti yapılmış olup yabancı uyruklu olan cenaze için konsolosluk belgesi ve cenaze yakını beklenmektedir." denildi.
Açıklamada, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Oteli'nde meydana gelen yangında vefat eden 78 kişinin ölüm sebebi ve kimlik tespiti kurumumuzca tamamlanmıştır. 77 cenaze yakınlarına teslim edilmiştir. Yabancı uyruklu bir cenazenin teslimi için yakını beklenmektedir." ifadesi kullanıldı.
78 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Grand Kartal Oteli'nde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri şöyle:
Dilara Ermanoğlu
Alya Turan
Müge Turan
Vedia Nil Apak
Ferda Apak
Eslem Uyanık
Nehir Sarıtaş
Yılmaz Sarıtaş
Doruk Sarıtaş
Ömür Kotan
Enes Gültekı̇n
Bilal Gültekı̇n
Zehra Sena Gültekı̇n
Bekir Sadık Gültekı̇n
Muhammed Selim Gültekı̇n
Yusuf Sinaneddin Gültekı̇n
Rümeysa Gültekı̇n
Mehmet Cem Doğan
Ayşe Maya Doğan
Habibe Çetı̇z
Vedat Çetı̇z
Ahmet Çetı̇z
Sedat Çetı̇z
Esat Çetı̇z
Mine Akı̇şli
Şenol Akı̇şli
Alican Boduroğlu
Ebru Boduroğlu
Elif Naz Boduroğlu
Kürşat Yıldız
Nergiz Yıldız
Eren Bağcı
Ayşemin Elif Doğan
Doğa Doğan
Mert Doğan
Mavi Doğan
Ceren Yaman Doğan
Duygu Doğan
Lalin Doğan
Müge Suyolcu
Pera Suyolcu
Atakan Yalçın
Derin Yalçın
Demir Tüzgı̇ray
Yasemen Boncuk Tüzgı̇ray
Defne Tüzgı̇ray
Erhan Tüzgı̇ray
Can Tokcan
Gülçin Akı̇şli
Atıl Enis Tokcan
Atlas Kaan Tokcan
Kemal Tokcan
Özüm Karataşlı
Kıvanç Güngör
Kerem Güngör
Burcu Güngör
Pelin Güngör
Ayşe Neva Türkmen
Nedim Türkmen
Ala Dora Türkmen
Yüce Ata Türkmen
Oya Kanpolat
Feray Kanpolat
Dila İnal
Ela İnal
Defne Arkadaş
Esra Nazı̇k
Sümeyye Güner
Alya Altın
Kübra Altın
Yiğit Gençbay
Alp Mercan
Seden Nurgül Dayı
Süleyman Dayı
Ela Dayı
Buse Dayı
Şevval Şahı̇n
Laura Kurtınadze