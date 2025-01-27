Otel yangınında yeni gelişme: Denetim firması yetkilisi gözaltına alındı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, denetim hizmeti veren FQC Global Danışmanlık AŞ’nin yetkilisi Ali A. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul’da gözaltına alınan zanlı, Bolu’ya getirilerek İl Jandarma Komutanlığı’nda sorguya alındı.

“DENETİM SÖZLEŞMESİ HER YIL YENİLENİYORDU”

Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, savcılıkta verdiği ifadede yangın denetimleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ergül, “FQC Global Danışmanlık AŞ ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket, en geç 2 yılda bir gelip yangın, güvenlik, hijyen ve diğer konularda otelin denetimini yapar.” ifadelerini kullandı.

Yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, otel sahibi Halit Ergül, otel müdürü Zeki Yılmaz ve şirketin genel müdürü Emir Aras’ın da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklandı. Ayrıca 7 kişi, 6’sı adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.