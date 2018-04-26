Delphin Oteller zincirinin ortaklarından Alper ve Mine Cömertoğlu FETÖ'den tutuklandı. Ufuk ve Egemen Cömertoğlu adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan Delphin Oteller zincirinin ortakları Alper Cömertoğlu, Ufuk Cömertoğlu, Mine Cömertoğlu ve Egemen Cömertoğlu hâkim karşısına çıktı.



UFUK VE EGEMEN CÖMERTOĞLU SERBEST



Yapılan ilk duruşmada Alper, Mine Cömertoğlu tutuklanırken, Ufuk ve Egemen Cömertoğlu adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan Mine Cömertoğlu’nun FETÖ’nün ana finansörlerinden firari işadamı ve Koza-İpek Holding’in sahibi Akın İpek’in yeğeni olduğu ileri sürülüyor.



ORTAKLIK İDDİALARI



Tutuklanan Alper Cömertoğlu’nun ise 667 sayılı KHK ile kapatılan Antalya Girişimci İş Adamları (AGİT) Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu, adli kontrol şartı ile serbest kalan Ufuk Cömertoğlu’nun FETÖ ile ilişkilendirilen bazı şirketlerde ortaklığı olduğu kaydediliyor.



İLK GÖZALTI 2016’DA



Delphin oteller zincirinin Antalya Lara-Kundu'da 4, Alanya'da ise 1 beş yıldızlı otel olmak üzere toplam 5 oteli bulunuyor. Ufuk ve Alper Cömertoğlu Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yine gözaltına alınmış 13 gün sonra serbest kalmıştı./haber7