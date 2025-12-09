Otellerde yeni dönem: Kimlik fotokopisi uygulaması tamamen kaldırıldı!
Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayımladığı ilke kararıyla, turizm ve konaklama işletmelerinin müşterilerden T.C. kimlik fotokopisi alma zorunluluğu sona erdi.
Turizm ve otelcilik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, müşterilerinden konaklama kayıtları sırasında T.C. Kimlik Belgesi fotokopisi talep etme zorunluluğu ortadan kalktı.
Bu gelişme, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından yayımlanan ilke kararı ile resmileşti.
Daha önce, Türkiye genelindeki otellerde konaklayacak kişilerden kayıt işlemlerinin bir parçası olarak kimlik belgeleri alınıyor, bu belgelerin fotokopileri çekilerek işletme tarafından saklanıyordu.
KOLLUK KUVVETLERİ KAYITLARI ESKİ USULDE DEVAM EDİYORDU
Uygulamanın sona ermesine rağmen, otel misafirlerinin bilgileri, kolluk kuvvetleri tarafından kontrol edilmek üzere kamunun sistemine işleniyordu.
Bu sistem sayesinde, araması olan kişiler otellerden alınıp ifadeleri ve gerekirse gözaltı süreçleri başlıyordu. Yeni düzenleme, bu tip kolluk kuvvetleri kayıt sistemine veri aktarımını etkilemiyor, yalnızca kimlik fotokopisinin fiziki olarak alınmasını ve saklanmasını yasaklıyor.
Resmi Gazete'de duyurulan bilgilere göre, KVKK tarafından kabul edilen yeni ilke kararı ile, otel, motel, han, pansiyon, bekar odası, günübirlik kiralık daireler, resmi konaklama yerleri gibi turizm ve otelcilik alanında hizmet sunan tüm tesisler, artık veri sorumlusu sıfatıyla konaklama yapan misafirlerinden T.C. Kimlik Belgesi fotokopisi alamayacak.
KAYITLI BELGELER İMHA EDİLECEK
Yayımlanan ilke kararının bir gereği olarak, kararın yürürlüğe girmesinden önce konaklama amacıyla hizmet alan kişilere ait T.C. Kimlik Belgesi fotokopilerini kayıt altına alan veri sorumluları, ellerinde bulunan bu nitelikteki belgeleri imha edecek.