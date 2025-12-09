Otellerde yeni dönem: Kimlik fotokopisi uygulaması tamamen kaldırıldı!

Bu sistem sayesinde, araması olan kişiler otellerden alınıp ifadeleri ve gerekirse gözaltı süreçleri başlıyordu. Yeni düzenleme, bu tip kolluk kuvvetleri kayıt sistemine veri aktarımını etkilemiyor, yalnızca kimlik fotokopisinin fiziki olarak alınmasını ve saklanmasını yasaklıyor.