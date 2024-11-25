Otizm merkezinde şiddet iddiası: Bakanlık devrede

22 Kasım Cuma günü Gürpınar Mahallesi'nde bulunan özel eğitim kurumunda, 9 yaşındaki U.M.K. adlı çocuğun omuzunda ısırık, kolunda yanık izleri ve çeşitli morluklar olduğu ailesi tarafından fark edildi. Bunun üzerine aile, yetkililere şikayette bulundu. Aile ayrıca, aynı kurumda başka bir çocuğun da şiddet gördüğünü cep telefonuyla görüntülediklerini belirtti.

İddiaya göre, şikayet için merkeze gelen aileye müdüre Aybüke L., “Buraya yeni geldim, bu durumu kendi aramızda halledebiliriz” dedi. Aynı aile, hemşire İlayda T.'nin ise "Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız" şeklinde karşılık verdiğini öne sürdü. Aileler, merkezin yöneticileri ve çalışanları hakkında şikayetçi oldu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın yayın organlarında, İstanbul'da özel bir bakım merkezinde 9 yaşındaki otizmli bir çocuğa şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin haberler yer almıştır. Bunun üzerine Beylikdüzü'nde bulunan özel bakım merkezine İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından inceleme başlatılmıştır.

Söz konusu inceleme sonucunda idari soruşturma açılmış ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Mağdur ailelere ve çocuklarına yönelik psikososyal destek hizmeti başlatılmıştır. İhmali bulunanların en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacak ve süreç yakından takip edilecektir.”

Bakanlık, kamuoyunun dikkatle takip ettiği bu olayın tüm boyutlarıyla soruşturulacağını vurguladı.