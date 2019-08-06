Otizmde Farkındalık programı Ulusal Kanal'da başladı. Slogan; "Hepimiz Sorumluyuz." Bu farkındalık programı her pazartesi saat 18'de Ulusal Kanal'da yayınlanacak.

Ulusal Kanal'da, "Hepimiz Sorumluyuz" sloganıyla yola çıkan yepyeni bir program başladı. Otizmde Farkındalık...



Otizm görülme sıklığı son 10 yıldır hızla artıyor. 1985 yılında 2 bin 500 çocukta bir görülen otizme, günümüzde her 59 çocuktan birinde rastlanıyor.



Çocuğun sosyal etkileşim ve iletişiminde, ilgi alanlarında, bedensel hareketlerindeki sınırlılıklar bu hastalığın bazı belirtileri. Sportif faaliyetler otizmin aşılmasında etkin bir yöntem.



Otizmli bireyleri farklı sportif faaliyetlere yönlendirmek, hem iletişim becerisine katkı sağlamak hem de kas becerilerinin gelişmesine yardımcı olmak açısından önemli.



Beslenmede ise organik ürünler tercih edilmeli...



Alanlarında uzman konuklarla Serpin Alparslan’ın sunduğu program her pazartesi saat 18:00'de Ulusal Kanal izleyicisi ile buluşacak.





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