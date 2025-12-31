Otizmli öğrenciyi merdivenlerden yuvarlamıştı: Okul müdürü tahliye edildi

Manisa'da otizmli bir öğrencinin merdivenlerden düşmesine sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan okul müdürü tahliye edildi.

Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda 5 Kasım günü saat 09.30 sıralarında meydana geldi.

Okulun 8'inci sınıfında eğitim gören hafif düzey otizmli kaynaştırma öğrencisi 13 yaşındaki B.U.U., Okul Müdürü Bekir G.'nin müdahalesi esnasında merdivenlerden yuvarlandı. Yaralanan öğrenci, durumu ailesine anlattıktan sonra Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ailenin okulun güvenlik kamerası görüntülerini delil göstererek şikâyetçi olması üzerine Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ SONRASI TUTUKLANDI

Soruşturma dosyasına giren adli muayene raporunda, B.U.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu belirtildi. Ancak güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından Okul Müdürü Bekir G., "Kendisini savunamayacak yaşta çocuğu kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

Eş zamanlı olarak harekete geçen Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma kapsamında Bekir G.'nin açığa alındığını duyurdu.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Davanın ilk duruşmasına Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanık müdür, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Bekir G. savunmasında, öğrencinin neden derse girmediğini sormak amacıyla omzundan tuttuğunu, ancak öğrencinin kendisini itmesi sonucu dengesini kaybederek düştüğünü ve kasıtlı bir hareketinin olmadığını öne sürdü. İlk duruşmada tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığın dosyası, Turgutlu 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yeniden ele alındı.

Mahkeme, dosyadaki delillerin büyük oranda toplanmış olması, sanığın tutuklu kaldığı süre ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak Bekir G.'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine hükmetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manisa
