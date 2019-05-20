İstanbul'da 3'üncü köprüden geçmek zorunda olan firmalar belini doğrultamıyor. Artan maliyetler nedeniyle firmalar hem yakıttan zarar ediyor hem de uzayan güzergah yüzünden vakit kaybediyor. Hal böyle olunca firmalar 3'üncü köprüden geçmek yerine direkt olarak Anadolu yakasından otobüs kaldırıyor.

Yapımı uğruna İstanbul Kuzey Ormanlarının katledildiği 3'üncü köprü herkesi mağdur ediyor.



Bayram yoğunluğu başladı. Biletler şimdiden tükendi.



Yaklaşan bayram öncesi gözler otogarlarda yaşanacak yoğunluğa çevrildi. Hem otobüs firmaları hem de yolcular dertli.



Artan maliyetlerden dolayı biletlere yüzde 30-40 zam yapıldı.



Firma çalışanları en çok 3. körüden şikayeçi. Çünkü 3. köprü demek 500- 600 lira daha fazla ödemek demek.



İstanbul'da 3'üncü körüden geçen otobüs hem daha fazla zaman hem de daha fazla yakıt harcıyor. Bu da maliyetleri arttırıyor.



Özellikle buraya dikkat. 3. körüden geçmek istemeyen otobüs firmaları otobüsleri anadolu yakasından kaldırıyor.





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