Otobüs devi hacklendi! Gelen SMS’lere sakın kanmayın!
Kamil Koç’un resmi SMS hattı üzerinden dolandırıcılık amaçlı mesajlar gönderilmeye başlandı. Uzmanlar, gelen mesajlardaki bağlantılara kesinlikle tıklanmaması konusunda uyarıyor.
Türkiye’nin önde gelen şehirler arası otobüs taşımacılığı firmalarından Kamil Koç’un SMS sistemi siber saldırıya uğradı. Webtekno'nun habreine göre, şirketin kayıtlı telefon numarasından müşterilere sahte mesajlar gönderildiği tespit edildi. Gönderilen SMS’lerde kullanıcıların banka hesaplarını hedef alan dolandırıcılık girişimleri bulunuyor.
Siber güvenlik uzmanları, bu tür mesajların kesinlikle açılmaması ve içerisindeki bağlantılara tıklanmaması gerektiğini vurguluyor. Mesajın doğrudan silinmesi, kişisel bilgilerin korunması açısından büyük önem taşıyor.