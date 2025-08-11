Otobüs devi hacklendi! Gelen SMS’lere sakın kanmayın!

Kamil Koç’un resmi SMS hattı üzerinden dolandırıcılık amaçlı mesajlar gönderilmeye başlandı. Uzmanlar, gelen mesajlardaki bağlantılara kesinlikle tıklanmaması konusunda uyarıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Otobüs devi hacklendi! Gelen SMS’lere sakın kanmayın!
Yayınlanma:

Türkiye’nin önde gelen şehirler arası otobüs taşımacılığı firmalarından Kamil Koç’un SMS sistemi siber saldırıya uğradı. Webtekno'nun habreine göre, şirketin kayıtlı telefon numarasından müşterilere sahte mesajlar gönderildiği tespit edildi. Gönderilen SMS’lerde kullanıcıların banka hesaplarını hedef alan dolandırıcılık girişimleri bulunuyor.

Siber güvenlik uzmanları, bu tür mesajların kesinlikle açılmaması ve içerisindeki bağlantılara tıklanmaması gerektiğini vurguluyor. Mesajın doğrudan silinmesi, kişisel bilgilerin korunması açısından büyük önem taşıyor.

Otobüs devi hacklendi! Gelen SMS’lere sakın kanmayın! - Resim : 1

Otobüs devi hacklendi! Gelen SMS’lere sakın kanmayın! - Resim : 2

İYİ Parti çekildi, sandalyeler değişti: Kurtulmuş’tan 3 partiye yazıİYİ Parti çekildi, sandalyeler değişti: Kurtulmuş’tan 3 partiye yazıGündem
Meteoroloji uyardı! Bu 4 şehre fırtına geliyorMeteoroloji uyardı! Bu 4 şehre fırtına geliyorYurt
kamil koç siber saldırı
Günün Manşetleri
Balıkesir depremi İstanbul’u etkiler mi?
İYİ Parti çekildi, sandalyeler değişti
AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi
Şehit Bülbül, vefatının 8. yılında mezarı başında anıldı
Sazan sarmalıyla dolandırıcılık
İsrail Ordusu gazeteci çadırını vurdu
Bakan Tunç’tan “Aile arabuluculuk” açıklaması
Marmara’ya nefes veren proje
44 ilde dev operasyon!
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi
Motorine indirim! İşte 11 Ağustos il il güncel akaryakıt fiyatları Motorine indirim! İşte 11 Ağustos il il güncel akaryakıt fiyatları
Altın rekora koşuyor! 11 Ağustos güncel altın fiyatları Altın rekora koşuyor! 11 Ağustos güncel altın fiyatları
Meteorolojiden açıklama: Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden açıklama: Bugün hava nasıl olacak?
Mevduat faizinde yeni dönem Mevduat faizinde yeni dönem