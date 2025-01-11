Otobüs şoförü Heimlich manevrası ile hayat kurtardı

Kayseri'de halk otobüsü şoförü İzzet Şanlı, nefes borusuna yiyecek kaçan bir kadına Heimlich manevrası yaparak hayatını kurtardı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Otobüs şoförü Heimlich manevrası ile hayat kurtardı
Yayınlanma:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. otobüs şoförü İzzet Şanlı, görev yaptığı sırada hayat kurtaran bir müdahaleye imza attı. Talas seferini gerçekleştirdiği esnada, Fakülte Kavşağı’nda önünde duraklayan bir araçtan inen vatandaşın çırpındığını fark eden Şanlı, hemen otobüsünü durdurup durumu kontrol etti. Kadının boğazına yiyecek kaçtığını gören İzzet Şanlı, hiç vakit kaybetmeden Heimlich manevrası yaparak kadının nefes almasını sağladı.

Olay sonrası açıklama yapan Şanlı, Heimlich manevrasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, bu tür eğitimlerin kurum içi eğitimlerde verildiğini belirtti.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'TAN TEŞEKKÜR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şoför İzzet Şanlı’nın örnek davranışının insan hayatına verdiği değeri gözler önüne serdiğini belirterek teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, Ulaşım A.Ş.'nin personel eğitimlerine verdiği önemin bu tür olaylarda karşılık bulduğunu vurguladı ve vatandaşların can güvenliğine verilen önemi dile getirdi.

Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde benzer bir olayda Ulaşım A.Ş. bünyesindeki bir vale görevlisinin de Heimlich manevrası ile bir vatandaşın hayatını kurtardığını hatırlatarak, personelin bilinçli ve duyarlı yaklaşımlarının Kayseri halkı tarafından takdirle karşılandığını söyledi.

Adana'da feci kaza! İki otomobil çarpıştıAdana'da feci kaza! İki otomobil çarpıştıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kayseri Heimlich manevrası
Günün Manşetleri
“Ya silahlar gömülecek ya da silah doğrultanlar!”
İran’ın “Füze Şehri” ilk kez görüntülendi
Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
Abdullah Gül'den yeni açılıma destek
Gazze'de can kaybı 46 bin 537 oldu
Mardin'de feci trafik kazası
ABD'nin PKK'yı Şam'a yerleştirme planı
Hakan Fidan, Suudi Arabistan'a gidecek
11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Los Angeles'taki felakette ölü sayısı 11 oldu
Çok Okunanlar
11 Ocak 2025 su kesintisi: Mahalleler ve saatler belli oldu! 11 Ocak 2025 su kesintisi: Mahalleler ve saatler belli oldu!
BEDAŞ İstanbul'u uyardı! İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler... BEDAŞ İstanbul'u uyardı! İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler açıklandı Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize veren ülkeler açıklandı
Hatay'da şiddeti deprem Hatay'da şiddeti deprem
TÜİK açıkladı: İl olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe belirlendi TÜİK açıkladı: İl olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe belirlendi