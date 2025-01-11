Otobüs şoförü Heimlich manevrası ile hayat kurtardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. otobüs şoförü İzzet Şanlı, görev yaptığı sırada hayat kurtaran bir müdahaleye imza attı. Talas seferini gerçekleştirdiği esnada, Fakülte Kavşağı’nda önünde duraklayan bir araçtan inen vatandaşın çırpındığını fark eden Şanlı, hemen otobüsünü durdurup durumu kontrol etti. Kadının boğazına yiyecek kaçtığını gören İzzet Şanlı, hiç vakit kaybetmeden Heimlich manevrası yaparak kadının nefes almasını sağladı.

Olay sonrası açıklama yapan Şanlı, Heimlich manevrasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, bu tür eğitimlerin kurum içi eğitimlerde verildiğini belirtti.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'TAN TEŞEKKÜR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şoför İzzet Şanlı’nın örnek davranışının insan hayatına verdiği değeri gözler önüne serdiğini belirterek teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, Ulaşım A.Ş.'nin personel eğitimlerine verdiği önemin bu tür olaylarda karşılık bulduğunu vurguladı ve vatandaşların can güvenliğine verilen önemi dile getirdi.

Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde benzer bir olayda Ulaşım A.Ş. bünyesindeki bir vale görevlisinin de Heimlich manevrası ile bir vatandaşın hayatını kurtardığını hatırlatarak, personelin bilinçli ve duyarlı yaklaşımlarının Kayseri halkı tarafından takdirle karşılandığını söyledi.