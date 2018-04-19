Hem sıcak havayı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşlar tatil için soluğu otogarlarda aldı.
Tatile sayılı günler kala otobüsler doldu, biletler tükendi.
Vatandaşlar tatile gideceği için firmalar da otobüsler dolduğu için mutlu.
Otobüsler Salı gününe yani tatil bitimine kadar dolu olacak.
ulusal.com.tr
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