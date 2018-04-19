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Otobüsler doldu, biletler tükendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Pazartesi gününe denk gelmesi ile vatandaşları tatil heyecanı sardı. 3 günlük arayı fırsat bilenler, hem tatile hem de memlekete gitmek için bilet aldı, otobüsler şimdiden yüzde 100 doldu.

Otobüsler doldu, biletler tükendi
Hem sıcak havayı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşlar tatil için soluğu otogarlarda aldı.

Tatile sayılı günler kala otobüsler doldu, biletler tükendi.

Vatandaşlar tatile gideceği için firmalar da otobüsler dolduğu için mutlu.

Otobüsler Salı gününe yani tatil bitimine kadar dolu olacak.


ulusal.com.tr
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