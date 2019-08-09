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Otogar otoparkları İSPARK'a devredildi

İstanbul Bayrampaşa Otogarı'nın otopark işletmesi resmi olarak İSPARK'a devredildi. Belediye ekipleri, otopark alanlarına İSPARK'ın ekipmanlarını yerleştirmeye başladı.

Otogar otoparkları İSPARK'a devredildi

İstanbul Bayrampaşa Otogarı'ndaki park alanlarının devir işlemlerine başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, devraldığı Bayrampaşa Otogarı'ndaki otopark alanlarının işletmesini İSPARK'a verdi.

Devir işlemlerini başlatan Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba otogara giderek açıklama yaptı.

Belediye ekipleri, otogarın kontrol noktalarındaki gişeleri, bariyerleri ve diğer ekipmanları söktü. Otopark alanlarının işletmesini devralan İSPARK'ın ekipmanları da yerleştirilmeye başlandı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ispark
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