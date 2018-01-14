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“Otomatik bilgi paylaşımı uygulaması hakkında vatandaşlarımız yanlış bilgilendiriliyor“

"(Otomatik bilgi paylaşımı uygulaması) Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yasal menfaatleriyle ilgili zarar görmeleri gibi bir durumun söz konusu olmadığının altını çizmek istiyorum"

“Otomatik bilgi paylaşımı uygulaması hakkında vatandaşlarımız yanlış bilgilendiriliyor“

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, otomatik bilgi paylaşımı uygulaması hakkında yanlış bilgilendirme yapıldığını, yurt dışında yaşayan vatandaşların yasal menfaatleri bakımından zarar görmeleri gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Yeneroğlu, Stockholm Büyükelçiliğinde sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.AA muhabirine açıklama yapan Yeneroğlu, toplantıda yurt dışındaki Türk toplumunu ilgilendiren meseleleri ele aldıklarını ifade ederek Türkiye'nin bu konudaki hedeflerini değerlendirdiklerini söyledi.

Yurt dışındaki vatandaşlar hakkında bilgi paylaşımı
Otomatik bilgi paylaşımı uygulamasına ilişkin Yeneroğlu, "Otomatik paylaşımla ilgili vatandaşlarımıza yanlış bilgilendirme yapılıyor. Vatandaşlarımızın yasal menfaatleriyle ilgili zarar görmeleri gibi bir durumun söz konusu olmadığının altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin koyduğu şerhler çerçevesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın gayrimenkulleri, mal varlıkları, bunun dışında kira gelirleri, emeklilik gelirleri, yurt dışına bildirilecek gibi kamuoyunda bilgi dolaşıyor. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil.'' ifadesini kullandı.

 Bedelli askerlik ve konsolosluk işlemlerini banka kartıyla ödeme
Yeneroğlu, bedelli askerlik ücretinin doğrudan konsolosluklarda ödenmesine ilişkin çalışmaları bitirdiklerini vurgulayarak ''En kısa zamanda vatandaşlarımız konsolosluklarda ücretlerini ödeyebilecek. Konsolosluklarımızda tüm işlemlerimizin nakit paranın yanında banka kartıyla yapılabilmesi için Dışişleri Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığımızla ortak bir çalışmamız var. Ümit ediyorum, o da bir iki ay içinde sonuçlanır.'' dedi.
Yeneroğlu, yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararlarının Türkiye'de doğrudan tanınmasını sağlayan düzenleme hakkında da çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #otomatik bilgi paylaşımı uygulaması #Mustafa Yeneroğlu #AK Parti İstanbul Milletvekili
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