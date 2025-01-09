Otomobil ile yakıt tankeri çarpıştı, 3 ölü 4 yaralı

Adıyaman'da meydana gelen korkunç kazada, otomobil ile yakıt tankeri çarpıştı. Olay, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Besni yol ayrımı yakınlarında gerçekleşti. 27 GG 300 plakalı otomobil ile 02 FY 339 plakalı yakıt tankeri çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD ekibi, itfaiye ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları hızlı bir şekilde hastaneye kaldırırken, kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kazanın ardından 2'si kadın olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.