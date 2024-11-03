Otomobilin yol vermediği ambulansın belgesiz olduğu ortaya çıktı

Sosyal medya ve ulusal haber bültenlerinde, bir ambulansın, yol vermeyen otomobil nedeniyle sokaktan geri manevra yaparak çıkmak zorunda kaldığı görüntüler yer almıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülere ilişkin çalışma başlattı.

Çalışmalar sonrası Küçükçekmece ilçesinde ters yönde seyrederek yol isteyen ambulans logolu, çakar ve siren tertibatı bulunan aracın tescil cinsinin kamyonet olduğu, belgesiz olarak ambulans hizmeti verdiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, aracın sürücüsü A.A'nın yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "motorlu aracın tescil belgesinde gösterilen maksat dışında kullanmak", "çakar siren tertibatı bulundurmak", "izin almaksızın reklam, logo, yazı, işaret bulundurmak", "cam film", "araçların ters yönde sürülmesi", "sis farlarını sisli havalar dışında diğer farlarla yakmak" ve "seyir halinde cep telefonu kullanmak" maddelerinden toplamda 23 bin 709 lira para cezası uygulandığı, aracın da 15 gün süreyle trafikten men edildiği aktarıldı.